Клопп: "С нетерпением ждем матчей с "Порту"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о сопернике по 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Порту" - сильная команда. Они лидируют в чемпионате и всегда хорошо выступают в еврокубках. Хорошо, что первая игру мы проведем в Португалии, там погода лучше, чем в Англии. С нетерпением ждем матчей" - приводит слова Клоппа Liverpoolecho.

Первый матч между "Порту" и "Ливерпулем" состоится 14 февраля, ответный - 6 марта.

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