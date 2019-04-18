Клопп: "С нетерпением жду матчей с "Барселоной"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над "Порту" (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы знали, что на "Драгау" нас ждет сложный матч. Так и получилось. Но во втором тайме соперник устал, мы перехватили инициативу и стали забивать голы.

Очевидно, что у нас более опытная команда. Мы знали, что это будет похоже на выездные матчи с "Манчестер Сити" и "Ромой" в прошлом сезоне.

Я впервые сыграю с "Барселоной" в официальных матчах. С нетерпением жду этого", - сказал Клопп в эфире BT Sport.

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