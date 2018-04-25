Клопп: "Салах - игрок мирового уровня, но он не сильнейший на планете"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выделил игру лидера команды Мохамеда Салаха, который забил два мяча и отдал две голевые передачи в первом полуфинале Лиги Чемпионов против "Ромы"(5:2).

"Салах – игрок мирового уровня. Но для того, чтобы считаться сильнейшим в мире, возможно, надо действовать на таком уровне более длительный отрезок времени. Оба его мяча сегодня были прекрасными. Сейчас он в невероятной форме. Мы очень рады, что у нас есть такой игрок!" - сказал он.

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