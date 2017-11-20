Клопп: "Салах может забить 70 голов за сезон"

Теги юрген клоппливерпульмохамед салах

Клопп: "Салах может забить 70 голов за сезон"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о том, каких бомбардирских высот в этом сезоне может достичь вингер Мохамед Салах.

"Если он продолжит в том же духе, то закончит сезон, забив около 70 голов. Конечно, это маловероятно, но сейчас у него всё получается" - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, что на сегодняшний день в активе 25-летнего Салаха 14 голов во всех турнирах текущего сезона. К слову, это лучший показатель среди игроков, выступающих в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов