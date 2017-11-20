Клопп: "Салах может забить 70 голов за сезон"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о том, каких бомбардирских высот в этом сезоне может достичь вингер Мохамед Салах.

"Если он продолжит в том же духе, то закончит сезон, забив около 70 голов. Конечно, это маловероятно, но сейчас у него всё получается" - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, что на сегодняшний день в активе 25-летнего Салаха 14 голов во всех турнирах текущего сезона. К слову, это лучший показатель среди игроков, выступающих в АПЛ. | http://soccernews.ru