Клопп: "Салах получил удар в голову, но он в порядке"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травме египетского нападающего Мохамеда Салаха, которую он получил в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (3:2).
"Салах врезался головой в плечо голкипера. Врач принял решение, что Мо необходима замена и мы сделали это. После замены он досматривал матч в раздевалке. Салах в порядке, но придется подождать. Он получил довольно сильный удар", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.
Mohamed Salah, Newcastle United kalecisi Martin Dubravka'yla çarpıştı ve sedyeyle oyun alanını terk etti. pic.twitter.com/0xvzsroG0R— De Marke Sports (@demarkesports) 4 мая 2019 г.
В нынешнем сезоне 26-летний Салах провел за "Ливерпуль" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 13 результативных передач.
Следующий матч "Ливерпуль" проведет 7 мая на своем поле против "Барселоны" в рамках ответной игры 1/2 финала Лиги Чемпионов (первый матч - 0:3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14