Клопп: "Салах получил удар в голову, но он в порядке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травме египетского нападающего Мохамеда Салаха, которую он получил в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (3:2).

"Салах врезался головой в плечо голкипера. Врач принял решение, что Мо необходима замена и мы сделали это. После замены он досматривал матч в раздевалке. Салах в порядке, но придется подождать. Он получил довольно сильный удар", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Mohamed Salah, Newcastle United kalecisi Martin Dubravka'yla çarpıştı ve sedyeyle oyun alanını terk etti. pic.twitter.com/0xvzsroG0R — De Marke Sports (@demarkesports) 4 мая 2019 г.

В нынешнем сезоне 26-летний Салах провел за "Ливерпуль" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 13 результативных передач.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет 7 мая на своем поле против "Барселоны" в рамках ответной игры 1/2 финала Лиги Чемпионов (первый матч - 0:3).

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