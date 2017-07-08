Клопп: "Салах является великолепным игроком"

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Клопп: "Салах является великолепным игроком"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он доволен новичком команды египетским полузащитником Мохамедом Салахом

"Я несколько раз общался с Салахом, он приятный парень. Мохамед  является великолепным игроком. У него отличная скорость, он умеет создавать моменты и реализовывать их", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что 25-летний Салах перешел в "Ливерпуль" несколько дней назад из "Ромы" за 42 миллиона евро.

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