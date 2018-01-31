Клопп: "Самое главное - это то, что мы вернулись в гонку"

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Клопп: "Самое главное - это то, что мы вернулись в гонку"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообщался с журналистами после разгрома "Хаддерсфилда" (3:0) в матче чемпионата Англии.

"Это то, что нам было нужно. Выступление было не блестящим, но оно было зрелым. Мы могли сыграть и лучше, но мы забили первыми, сопернику надо было ловить нас на контратаках. Мы были лучше соперника. Полузащита хорошо справлялась с давлением, это помогало нашей защите. 

Нам надо побеждать всегда, нам известно об этом. Самое главное - это то, что мы вернулись в гонку. У нас есть пару дней, чтобы подготовиться к сложной игре против "Тоттенхэма", которую мы задолжали. "Ливерпуль" должен вернуть долг", - сказал он. 

Также читайте! Отчет матча "Хаддерсфилд" - "Ливерпуль" | http://soccernews.ru

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