Клопп: "Саутгемптон" попробует испортить нам выходные"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящую игру против "Саутгемптона".

"Саутгемптон" - очень организованная команда, нас ожидает один из самых трудных поединков в этом сезоне. Они попробуют испортить нам выходные в сегодняшней игре - мы должны быть готовы к этому. Кроме этого, я по собственному опыту знаю, каково бывает желание футболистов другой команды победить на "Энфилде". Сегодня "Саутгемптон" попытается сделать все возможное, чтобы выиграть, а мы в свою очередь должны быть терпеливыми" - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Матч между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

Читайте также: Клопп расхвалил игру Джо Гомеса. | http://soccernews.ru