Клопп считает, что попадание "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов поможет при подписании новых игроков

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Клопп считает, что попадание "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов поможет при подписании новых игроков

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о попадании клуба в групповой раунд Лиги Чемпионов.

"Участие в Лиге Чемпионов сильно влияет на трансферный рынок, тем более если клуб чаще выступает в этом турнире. Когда ведешь переговоры с футболистом, а мы разговариваем только с теми, кто сильнее наших игроков, то приходится слышать в ответ: "Если бы вы играли в Лиге Чемпионов, тогда это было бы интересно. А так у вас великий клуб, неплохой тренер…" И все в этом роде.

Даже когда пытаешься продлить соглашение со своим же футболистом, он говорит: "Хочу играть в Лиге Чемпионов". Я всегда думаю в таких случаях: "Какого черта?! Это же твоя задача - выйти в Лигу Чемпионов вместе с нами!" И мы это сделали, поэтому я так счастлив. Приятно, что четырнадцать месяцев упорного труда не пропали даром" - приводит слова Клоппа Fox Sports.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Хоффенхайм". | http://soccernews.ru

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