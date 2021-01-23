Клопп сделал эмоциональное заявление о трансферных планах "Ливерпуля"

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Клопп сделал эмоциональное заявление о трансферных планах "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о возможности усиления состава во время зимнего трансферного окна.

"Ничего не изменилось. Да, нам 100 процентов помог бы приход нового центрального защитника. Но правда в том, что это не поможет нам больше забивать. Центральный защитник не выиграл бы нам матч с "Бернли", так что не стоит говорить об этом. Вы, журналисты, любите такие разговоры, но для меня это не так важно. Я не пятилетний ребёнок, который будет плакать, если не получит желаемого. Если честно, я большую часть своей жизни не получал того, чего хочу. Конечно, мы знаем, что сделали бы, находясь в идеальном мире, но этот мир нельзя назвать идеальным. Мы должны справляться с ситуацией", - приводит слова Клоппа Goal.com.

Безвыигрышная серия "Ливерпуля" в АПЛ составляет 5 матчей, в 4 из них команда не смогла даже забить.

"Красные" занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Юнайтед" на 6 очков.

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