Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в интервью ютуб-каналу Freekickerz рассказал, кого считает лучшим игроком: капитана "Барселоны" Лионеля Месси или нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Если бы можно было создать игрока, он был бы ростом с Роналду, мог бы также высоко прыгать и быстро бежать. И потом добавил бы этому футболисту отношение Роналду к делу - идеальный профессионал, лучше не бывает.

В тоже время есть маленький Месси. Кажется, что он делает все так легко. Поэтому он мне нравится немного больше. Но Криштиану тоже является невероятным игроком",

С другой стороны, есть маленький Месси. Кажется, что он делает все так легко. Поэтому как игрок он нравится мне немного больше. Но Криштиану тоже является просто невероятным игроком", - сказал Клопп.

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