Клопп сделал заявление перед матчем "Арсенал" - "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом", который состоится в субботу, 3 ноября.

"Четверть сезона это ничто, только начало. У нас хорошая команда. "Арсенал" играет результативно и хорошо защищается. Мы должны не дать им шансов отличиться. Матчи с "Арсеналом" всегда являются вызовами для нас", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Матч "Арсенал" - "Ливерпуль" пройдет в Лондоне, и начнется в 20:30 по московскому времени.

После 10 туров "Ливерпуль", набрав 26 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" находится на четвертой позиции, имея в активе 22 очка.

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