Клопп сделал заявление после матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат с "Манчестер Юнайтед" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

"Это был странный матч. Мы хорошо начали, но травмы поломали игровой ритм. После повреждения Фирмино с нами произошла катастрофа. У "Манчестер Юнайтед" на поле появилась совершенно новое трио. Из-за этого мы так и не смогли найти свою игру.

Но теперь у нас на одно очко стало больше. В среду будет уже новый матч", - приводит слова Клоппа ВВС.

Несмотря на ничью "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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