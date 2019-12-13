Клопп сделал заявление после продления контракта с "Ливерпулем"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с английским клубом до лета 2024 года.

"Когда я вижу, как клуб развивается, а также нашу работу, которая продолжается, то чувствую, что мой вклад только растет. Люди видят, как команда прогрессирует. Владельцы привязаны к клубу так сильно, что о таком можно только мечтать.

Когда "Ливерпуль" сделал мне предложение осенью 2015 года, то я понял, что мы идеально подходим друг другу. Наше сотрудничество дополняет друг друга. Я чувствую, что могу руководить клубом до 2024 года. Если бы я считал иначе, то не продлил бы контракт. Я даже не думал об уходе, все настолько хорошо", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

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