Клопп: "Сегодня закончится 30-летнее ожидание. Это наш момент, и мы заслужили его"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о заключительном матче АПЛ с "Челси". После этой встречи клуб получит чемпионский титул.

"Чувствую себя очень счастливым. Я окружен людьми, которые дают мне понять, каким прекрасным подарком является жизнь.

Времена, в которые мы сейчас живем, испытывают нас всех. Для некоторых это несправедливое испытание, с которым сложно справляться.

Сегодня мы прекратим 30-летнее ожидание, мы все испытаем нечто особенное, проживем этот момент вместе.

Это наш момент. Мы заслужили его. Так что берегите это ощущение", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, "Ливерпуль" досрочно оформил чемпионство Англии.

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