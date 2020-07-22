Клопп: "Сегодня закончится 30-летнее ожидание. Это наш момент, и мы заслужили его"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о заключительном матче АПЛ с "Челси". После этой встречи клуб получит чемпионский титул.
"Чувствую себя очень счастливым. Я окружен людьми, которые дают мне понять, каким прекрасным подарком является жизнь.
Времена, в которые мы сейчас живем, испытывают нас всех. Для некоторых это несправедливое испытание, с которым сложно справляться.
Сегодня мы прекратим 30-летнее ожидание, мы все испытаем нечто особенное, проживем этот момент вместе.
Это наш момент. Мы заслужили его. Так что берегите это ощущение", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.
Напомним, "Ливерпуль" досрочно оформил чемпионство Англии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18