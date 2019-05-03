Клопп: "Сейчас мы в хорошей форме. Нужно продолжать в том же духе"

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Клопп: "Сейчас мы в хорошей форме. Нужно продолжать в том же духе"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о предстоящем матче 37-го тура АПЛ с "Ньюкаслом".

"Нас ждет сложный матч. Команда находится в хорошей форме. В последней неделе они одержали много побед. сейчас у них хорошее положение. 

В последних турах мы себя отлично показываем. Нужно продолжать в том же духе", - сказал Клопп.

Матч "Ньюкасл" - "Ливерпуль" состоится завтра, 4 мая. Начало - в 21:45. 

"Ливерпуль" находится на 2 строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 1 балл. 

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