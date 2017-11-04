Клопп смирился с потерей Эмре Джана
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о вероятном уходе из клуба полузащитника Эмре Джана.
Напомним, что контракт немца с "красными" истекает летом 2018 года и стороны не могут договориться о его продлении. Если ситуация не изменится, то хавбек по окончании сезона сможет покинуть мерсисайдцев на правах свободного агента.
"Если всё так и случится, то мы не в силах что-то изменить. Если у игрока летом истекает контракт, и это хороший игрок, а Эмре относится к таким игрокам, мы бы, как и другие клубы, были бы заинтересованы в нём. Я мог бы сказать, что это серьёзная проблема, которую надо срочно решать. Но когда ты оказываешь давление на футболиста, на клуб, это злит людей. Это бессмысленно, мы должны уважать тот факт, что срок его контракта подходит к концу" - приводит слова Клоппа Football Italia.
В этом сезоне 23-летний Джан сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru
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|Саутгемптон
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|10
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|10
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|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
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|17
|Суонси Сити
|10
|8
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|Эвертон
|10
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|Борнмут
|10
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