Клопп смирился с уходом Коутиньо

Теги ливерпульюрген клоппкоутиньо

Клопп смирился с уходом КоутиньоГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что один из лидеров его команды Филиппе Коутиньо может покинуть команду этим летом.

"Коутиньо является важной часть "Ливерпуля". Мы открыты для разговоров по поводу его ухода. До 31 августа все возможно", - сказал он.

Напомним, что 25-летним бразильцем активно интересуется "Барселона", ведущая поиски замены Неймару.

Читайте: Коутиньо не будет требовать своего трансфера у "Ливерпуля" | http://soccernews.ru

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