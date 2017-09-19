Клопп: "Смотрю игры манчестерских клубов, сейчас они находятся в хорошей форме"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил уровень готовности "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на сегодняшний день.

"Я смотрю игры "Юнайтед" и "Сити", потому что на них интересно смотреть. Но подсчитывать и очки и говорить об их преимуществе - это не моя работа. На данный момент они находятся явно в хорошей форме", - цитирует наставника "красных" Squawka.

Напомним, "Ливерпуль" вышел в лидеры по созданным голевым моментам в АПЛ. | soccernews.ru