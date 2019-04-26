Клопп: "Смотрю матчи шести клубов"

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Клопп: "Смотрю матчи шести клубов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что он смотрит матчи с участием шести клубов.

"В свободное время я люблю посмотреть матчи дортмундской "Боруссии". Я меня по-прежнему есть связь с этим клубом. Еще мне нравится наблюдать за матчами "Манчестер Сити", "Барселоны" и "Тоттенхэма".

Я также смотрю за "Вердером" и "Майнцем", - приводит слова Клоппа Squawka.

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Команда М О
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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
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