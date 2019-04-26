Клопп: "Смотрю матчи шести клубов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что он смотрит матчи с участием шести клубов.

"В свободное время я люблю посмотреть матчи дортмундской "Боруссии". Я меня по-прежнему есть связь с этим клубом. Еще мне нравится наблюдать за матчами "Манчестер Сити", "Барселоны" и "Тоттенхэма".

Я также смотрю за "Вердером" и "Майнцем", - приводит слова Клоппа Squawka.

Не пропустите: Клопп: "В матчах с "Барселоной" соперник не может быть фаворитом". | http://soccernews.ru