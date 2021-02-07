Клопп сомневается в чемпионстве "Ливерпуля" в этом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне. По словам специалиста, травмы очень сильно повлияли на шансы "мерсисайдцев" победить в АПЛ во второй раз подряд.

"Я не уверен, что вы когда-либо видели такую ​​ситуацию с травмами, как в этом году. Ни в одном матче у нас не было трех здоровых центральных защитников. Травмы игроков привели к непростой ситуации. Это звучит как оправдание, но это не так.



Наша ситуация настолько странная, что если мы станем сможем стать чемпионами, то это будет невероятной сенсацией. Мы все также стараемся выкладываться на все 100%. Этот тот же "Ливерпуль", что и в прошлом году, но обстоятельства изменились", цитирует Клоппа Sky Sports.



"Красные" уступают лидирующему "Манчестер Сити" уже семь очков. При этом у "горожан" есть матч в запасе. Сегодня разница очков может существенно измениться - клубы встретятся на "Энфилде" в очном поединке. Начало матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" в 19:30 по московскому времени. лидеру «Ман Сити» семь очков. При этом «горожане» имеют игру в запасе.