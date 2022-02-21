Клопп сообщил подробности травмы Фирмино

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о характере повреждения форварда Роберто Фирмино.

"Бобби почувствовал дискомфорт после матча с "Интером". Мы думали, что это мелочь, но оказалось, что у него мышечная травма. Пока не знаю, когда он вернётся на поле", - приводит слова Клоппа The Athletic.

В текущем сезоне 30-летний Фирмино сыграл за "Ливерпуль" 24 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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