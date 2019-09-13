Клопп сообщил сроки возвращения Алиссона в строй

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Клопп сообщил сроки возвращения Алиссона в строй

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления бразильского голкипера Алиссона Беккера.

"Состояние Алиссона улучшается, но мы не давим на него. У него серьезное повреждение икроножной мышци, но ему уже лучше. Пока я не могу назвать точные сроки его возвращения в строй. Возможно, он будет готов к середине октября", - цитирует Клоппа The Guardian.

26-летний Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего он провел за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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