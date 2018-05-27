Клопп спел после поражения в финале Лиги Чемпионов

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Клопп спел после поражения в финале Лиги ЧемпионовГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп спел после поражения своей команды в финале Лиги Чемпионов мадридскому "Реалу".

Так, вместе с фанатами "красных" немецкий наставник исполнил: "Мы видели кубок Лиги Чемпионов. Гребаная удача была полностью на стороне "Мадрида". Клянемся, что останемся крутыми и вернем кубок в "Ливерпуль"!. Все это действо происходило сегодня в шесть часов утра":

Напомним, Клопп оценил игру Кариуса. | soccernews.ru

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