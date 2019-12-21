Клопп сравнил победу на Клубном Чемпионате Мира с высадкой на Луну

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Клубного Чемпионата Мира против "Фламенго".

"Не знаю, как готовиться к тому, чего раньше никогда не делал. Это как высадка на Луну. Победитель Клубного Чемпионата Мира - это звучит круто! Не так часто появляется возможность завоевать это звание. Для большинства команд никогда не будет шанса выиграть Чемпионат Мира, так что это единственный шанс. И для меня тоже. Но кого я волную? Не чувствую давления, лишь действительно большую возможность, и я хочу сделать это", - приводит слова Клоппа Goal.com.

Матч "Ливерпуль" - "Фламенго" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.

Клопп впервые в карьере участвует в Клубном Чемпионате Мира.

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