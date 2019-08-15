Клопп стал автором уникального достижения

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп переписал историю европейского футбола.

Как сообщает Gracenote Live, главный тренер "красных" стал первым немецким специалистом, которому удалось выиграть Суперкубок УЕФА.

Ранее четыре соотечественника Клоппа терпели поражения в матче за трофей. Это Оттмар Хитцфельд, Отто Рехагель, Удо Латтек и Деттмар Крамер.

Напомним, что "Ливерпуль" в игре за Суперкубок УЕФА в серии пенальти победил "Челси".

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