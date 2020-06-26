Клопп стал автором уникального достижения

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Клопп стал автором уникального достижения

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вписал своё имя в историю английского футбола.

Как сообщает Gracenote Live, рулевой "красных" стал первым немецким тренером, выигравшим чемпионат Англии.

Напомним, что "Ливерпуль" не мог победить в национальном первенстве с 1990 года.

Клопп возглавляет команду с октября 2015 года. Титул АПЛ стал для него четвёртым трофеем в мерсисайдском клубе.

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