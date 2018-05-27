Клопп стал третьим тренером, проигравшим три еврокубковых финала

В финальном матче Лиги Чемпионов мадридский "Реал" победил "Ливерпуль" со счётом 3:1.

Таким образом, наставник "красных" Юрген Клопп проиграл третий еврокубковый финал в своей тренерской карьере.

Как сообщает Gracenote Live, Клопп стал третьим тренером, трижды уступившим в решающих поединках ЛЧ/ЛЕ. До него это делали Арсен Венгер и Эктор Купер.

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