Клопп стал восьмым тренером с 50 победами в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выиграл юбилейный матч в Лиге Чемпионов.

Победа над "Интером" (2:0) в 1/8 финала ЛЧ стала для немецкого специалиста 50-й в турнире.

Клопп стал восьмым тренером в истории главного еврокубка, которому покорился данный показатель.

Ранее 50 раз в Лиге Чемпионов побеждали Алекс Фергюсон, Карло Анчелотти, Арсен Венгер, Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Луи ван Гал и Рафаэль Бенитес.

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