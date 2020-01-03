Клопп, Сульшер и Пирсон претенденты на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру чемпионата Англии в декабре.

В список претендентов попали: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Уле-Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") и Найджел Пирсон ("Уотфорд").

В прошлый раз лучшим стал Клопп. В этом сезоне он уже трижды становился лучшим тренером месяца.

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