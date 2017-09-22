Клопп: "Такое впечатление, что у нас ноль очков и мы абсолютно худшая команда в чемпионате"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что общественность намерено приукрашивает проблемы, которые существуют в стане его команды.

"Такое впечатление, что у нас ноль очков и мы абсолютно худшая команда в чемпионате. Так может показаться, если посмотреть на ваши слова. Конечно, у нас есть проблемы, поэтому у нас всего 8 очков, а не 15. Нам есть над чем поработать. Будь у нас 15 очков, то тогда вся ситуация воспринималась бы по-другому. Порой мы реагируем на трудности правильно, иногда - не так, как нужно, но так всегда бывает", - сказал он.

Напомним, что по итогам пяти туров "красные" идут на восьмом месте таблицы АПЛ.

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