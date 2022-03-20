Клопп требует пяти замен в АПЛ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о важности введения в АПЛ пяти замен.
"Пять замен необходимы. Сборная Шотландии планирует шесть товарищеских матчей на лето. И не все из них – с целью лучше подготовиться к чемпионату мира. Причина – в деньгах. У Англии будет четыре игры.
Что мы делаем летом, когда впервые за много лет нет крупного турнира? Вставляем новые матчи.
Нет никакого смысла в том, чтобы просто принимать как факт то, что игроки топ-уровня чаще травмируются. Игры в летнюю паузу, потом начинается обычный сезон, посреди которого будет чемпионат мира. Как вы думаете, как парни с этим справятся? Нужно время на восстановление. Это очень тяжело", – сказал немецкий специалист.
Также не пропустите: Кухта прокомментировал победу над "Ахматом". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в вратаре "Севилье"
-
"Ювентус" заинтересован в нападающем "Манчестер Сити"
-
Грилиш высказался о желании победить в Лиге чемпионов
-
Орье высказался о ситуации Почеттино в ПСЖ
-
На Тчуамени претендуют четыре топ-клуба
-
Клопп требует пяти замен в АПЛ
-
Будущее Роберто остается неизвестным
-
Кан высказался о ситуации с контрактами ветеранов "Баварии"
-
Кухта прокомментировал победу над "Ахматом"
-
Лаудруп поделился ожиданиями от "Эль Класико"
-
Стало известно, сколько "Реал" заплатит Мбаппе за переход
-
Чистяков прокомментировал победу над "Арсеналом"
-
Томас Тухель высказался о победной серии "Челси"
-
В "Ювентусе" рассказали о трансфере Влаховича
-
Пиоли высказался о "Милане" после победы над "Кальяри"
-
Экс-руководитель "Монако" высказался о Мбаппе
-
В "Манчестер Сити" думают, что находятся в выгодном положении в вопросе с трансфером Холанда
-
Семак высказался о ситуации с легионерами "Зенита"
-
Нойер побил рекорд Кана
-
"Ювентус" настаивает на подписании Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18