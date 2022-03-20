Клопп требует пяти замен в АПЛ

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Клопп требует пяти замен в АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о важности введения в АПЛ пяти замен.

"Пять замен необходимы. Сборная Шотландии планирует шесть товарищеских матчей на лето. И не все из них – с целью лучше подготовиться к чемпионату мира. Причина – в деньгах. У Англии будет четыре игры.

Что мы делаем летом, когда впервые за много лет нет крупного турнира? Вставляем новые матчи.

Нет никакого смысла в том, чтобы просто принимать как факт то, что игроки топ-уровня чаще травмируются. Игры в летнюю паузу, потом начинается обычный сезон, посреди которого будет чемпионат мира. Как вы думаете, как парни с этим справятся? Нужно время на восстановление. Это очень тяжело", – сказал немецкий специалист.

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