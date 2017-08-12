Клопп: "Третий гол "Уотфорда" был забит из офсайда"

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Клопп: "Третий гол "Уотфорда" был забит из офсайда"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии после матча первого тура АПЛ против "Уотфорда".

"Я был не очень доволен первым таймом. Мы играли в пас, но не могли добиться того, чего хотели. Второй тайм был намного лучше, но мы забыли закрыть игру. Нам нужно собраться. У обеих команд 90 минут были проблемы, но это первая игра, всё нормально. Нам не повезло в концовке. Гол был забит из офсайда, это очевидно, боковой судья был на линии и должен был это заметить. Мы были лучше и должны были побеждать" - приводит слова Клоппа BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Уотфорд" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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