Клопп: "Три очка - это доказательство для фанатов, что мы в деле, все здорово"

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Клопп: "Три очка - это доказательство для фанатов, что мы в деле, все здорово"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал матч против "Лестера" (3:2).

"Сейчас не самое время слишком успокаиваться, но в целом я доволен тем, как мы сыграли. Парни заслужили три очка. В эпизоде с первым голом "Лестера" там не было штрафного удара, а во втором голе был фол на Симоне Миньоле.

В начале второго тайма мы играли в манере "Лестера" - немного сумбурно. Симон отразил пенальти, и в целом, я считаю, что мы заслужили победу. Три очка - это доказательство для фанатов, что мы в деле, все здорово. Давайте сделаем следующий шаг вместе.

Коутиньо? Ни у кого не было в нем сомнений. Вполне очевидно, что это футболист высокого уровня. Мы рады, что он с нами" - приводит слова Клоппа ВВС.

Смотрите также обзор матча "Лестер" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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