Клопп: "У "Ливерпуля" были шансы, но сейчас уже ничего не поделаешь"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"Мы уважаем правила игры - "Спартак" забил один, мы забили один, так что это ничья. Мы не могли ничего изменить. Были шансы, но сейчас уже ничего не поделаешь. Можно поговорить о судействе. "Спартак" забил со штрафного, но там не было нарушения правил. В то же время было сразу два момента, когда мы могли заработать пенальти - были очевидные фолы. Невозможно не дать пенальти, когда в штрафной толкают в спину. Мы действительно создали много моментов и должны были выигрывать. Вот о чём мы должны заботиться - о том, чтобы создавать шансы, обострять, делать передачи в штрафную. Да, мы много не забили, но сохраняем позитивный настрой. Главная задача - выйти в плей-офф, и она по-прежнему решаема" - сказал Клопп.

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