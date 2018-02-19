Клопп: "У меня никогда не было ситуации, когда так много сильных футболистов не проходили в состав"

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Клопп: "У меня никогда не было ситуации, когда так много сильных футболистов не проходили в состав"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сложном выборе игроков.

"Сейчас очень трудно создать команду. У меня никогда не было ситуации, когда так много сильных футболистов не проходили в состав. Они все хорошо прогрессировали. Доминик Соланке не в команде, но он в прекрасной форме. Рагнар Клаван - потрясающий футболист.

Это сложно, и становится все сложнее выбирать. Но, конечно, это хорошо" - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

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