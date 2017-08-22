Клопп: "У меня все нормально с Коутиньо"

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Клопп: "У меня все нормально с Коутиньо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо пропустит ответный матч 4-го раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом".

"Коутиньо не сыграет с "Хоффенхаймом". У него травма спины и при этом он еще и заболел. Впрочем, с ним нет ничего серьезного, но я не могу сказать, когда он вернется на поле. Я жду его возвращения в строй. Все ли у меня в порядке с ним? Абсолютно. 100 процентов", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что 25-летний Коутиньо отказывается играть за "Ливерпуль", так как хочет перейти в "Барселону". Впрочем, английский клуб отказывается его продавать.

Не пропустите: "Барселона" планирует сделать новое предложение по Коутиньо. | http://soccernews.ru

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