Клопп: "У нас псилохогический настрой, который работает"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги победного матча 36-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда" (5:0). Об этом сообщает BBC.

"Мы рады очкам, которые удалось набрать. Но нужно сосредоточиться на следующих матчах. У нас псилохогический настрой, который работает. Мы хотим создавать проблемы в каждом матче.

У нас есть сильные футболисты, которые смогли проявить себя в этом матче, соперник был сильным", - сказал Клопп.

По итогам сезона "Ливерпуль" набрал 91 балл и занял 1 строчку в турнирной таблице АПЛ. Их ближайший преследователь - "Сити" отстает на 2 очка.

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