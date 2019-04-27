Клопп: "У нас псилохогический настрой, который работает"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги победного матча 36-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда" (5:0). Об этом сообщает BBC.
"Мы рады очкам, которые удалось набрать. Но нужно сосредоточиться на следующих матчах. У нас псилохогический настрой, который работает. Мы хотим создавать проблемы в каждом матче.
У нас есть сильные футболисты, которые смогли проявить себя в этом матче, соперник был сильным", - сказал Клопп.
По итогам сезона "Ливерпуль" набрал 91 балл и занял 1 строчку в турнирной таблице АПЛ. Их ближайший преследователь - "Сити" отстает на 2 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14