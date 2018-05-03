Клопп: "У "Реала" больше опыта, но "Ливерпуль" будет на кураже"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящее противостояние с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов.

Матч пройдет 26 мая в Киеве.

"Сыграть в финале – это уже прекрасно. Но, конечно, еще приятнее поднять над головой кубок. "Реал" в четвертый раз дошел до финала за пять лет. Команда сохранила свой костяк. Конечно, у них куда больше опыта, но мы будем на кураже", - сказал он.

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