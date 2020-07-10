Клопп: "У Салаха невероятная статистика"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о результатах форварда Мохамеда Салаха.

В 104 матчах АПЛ египтянин набрал 100 очком по системе "гол+пас".

"Показатели Салаха невероятные. Он поучаствовал в 100 голах в АПЛ - 73 гола, 27 ассистов. Просто выдающаяся статистика, показатели мирового класса", - цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

Футболист выступает в составе "красных" с лета 2017 года. Его трансфер обошелся клубу в 42 миллиона евро.

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