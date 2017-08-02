Клопп: "У Старриджа повреждение бедра"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий команды Дэниел Старридж получил травму в товарищеском матче против "Баварии" (3:0).

"Я не радуюсь этой победе, как другие, так как мы в данный момент продолжаем подготовку к сезону. Нам нужно думать о том, как улучшить свою игру. Мы сумели забить два гола в первом тайме и отдали мяч "Баварии". После этого соперник заиграл активно, но мы сумели показать им, что умеем хорошо играть.

Не могу сказать, что со Старриджем. Он получил повреждение бедра. Надеюсь, что это небольшая травма, так как он хорошо готовился к сезону. Дэниел забил классный гол и все видели, каков он быстр", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 27-летний Старридж за последние годы несколько раз получал травму бедра и затем выбывал из строя на длительный срок.

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