Клопп удивлен тому, что Трента не вызвали в сборную Англии

Фото: Твиттер @TrentAA

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение Гарета Саутгейта не вызывать правого защитника "мерсисайдцев" Трента Александер-Арнольда в сборную Англии на отборочные игры ЧМ-2022.

"Я сам тренер и каждый день сталкиваюсь с проблемой выбора состава. Мы всегда принимаем решения, которые другие люди могут не понять.

Конечно, я с уважением отношусь к тому, что Гарет принимает свои решения. Но именно это я не понимаю, потому что как минимум в двух последних сезонах Трент проявил себя как невероятный правый защитник мирового уровня. Это правда. Еще стоит учитывать, что он показывает такой уровень в невероятно молодом возрасте.

У не испытываю проблем с критикой моих игроков. Они и от меня получают, но в случае с Трентом вышесказанное — правда", — приводит слова Клоппа Goal.