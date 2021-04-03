Клопп удивлен тому, что Трента не вызвали в сборную Англии

Теги трент александр-арнольдюрген клоппгарет саутгейтанглияливерпуль

Клопп удивлен тому, что Трента не вызвали в сборную АнглииФото: Твиттер @TrentAA 
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение Гарета Саутгейта не вызывать правого защитника "мерсисайдцев" Трента Александер-Арнольда в сборную Англии на отборочные игры ЧМ-2022.

"Я сам тренер и каждый день сталкиваюсь с проблемой выбора состава. Мы всегда принимаем решения, которые другие люди могут не понять.

Конечно, я с уважением отношусь к тому, что Гарет принимает свои решения. Но именно это я не понимаю, потому что как минимум в двух последних сезонах Трент проявил себя как невероятный правый защитник мирового уровня. Это правда. Еще стоит учитывать, что он показывает такой уровень в невероятно молодом возрасте.

У не испытываю проблем с критикой моих игроков. Они и от меня получают, но в случае с Трентом вышесказанное — правда", — приводит слова Клоппа Goal.

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