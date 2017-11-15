Клопп угодил в больницу

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп угодил в больницуГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп сегодня был госпитализирован в одно из медицинских учреждений самого крупного города Мерсисайда.

"Юрген Клопп сегодня посетил больницу в качестве меры предосторожности по причине плохого самочувствия. Он был обследован врачами, в результате чего он пропустил сегодняшнюю тренировку... В ближайшие дни ему может потребоваться дополнительное обследование", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, "Ливерпуль" потерял Клайна еще на три месяца. | soccernews.ru

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