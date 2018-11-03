Клопп указал на грубую судейскую ошибку в матче "Арсенал" – "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп указал на грубую судейскую ошибку в матче 11-го тура АПЛ между его командой и лондонским "Арсеналом".

"Мане забил чистый гол. Только лайнсмен может ответить на вопрос, почему это взятие ворот было отменено. Он ошибся, но мы допустили больше ошибок, чем судейская бригада. Например, я очень недоволен тем, как мы оборонялись в первом тайме. Хоть ничью с "Арсеналом" можно считать хорошим результатом, мне обидно, ведь мы могли победить" - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что "Арсенал" в концовке матча ушёл от поражения благодаря голу Александра Ляказетта, в составе "Ливерпуля" отличился Джеймс Милнер.

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