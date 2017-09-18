Клопп: "Уорд сыграет в воротах "Ливерпуля" в матче Кубка Лиги с "Лестером"

Теги ливерпульлестер ситиюрген клоппдэни уорд

Клопп: "Уорд сыграет в воротах "Ливерпуля" в матче Кубка Лиги с "Лестером"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в матче 3-го раунда Кубка Лиги с "Лестером" ворота его команды будет защищать Дэнни Уорд.

"Если ничего не случится, то в матче с "Лестером" в воротах сыграет Дэнни Уорд", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

24-летний Уорд выступает за "Ливерпуль" с 2012 года, провел за клуб 2 матча и пропустил 4 гола.

Матч "Лестер" - "Ливерпуль" состоится 19 сентября и начнется в 21:45 мск.

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