Клопп: "Устал от того, что мы пропускаем такие голы, как в сегодняшнем матче"

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Клопп: "Устал от того, что мы пропускаем такие голы, как в сегодняшнем матче"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о вылете из Кубка Лиги.

"В первой половине встречи мы показали действительно хороший футбол. У нас были неплохие моменты. Но футбол - это игра, которая состоит из 90 минут. Устал от того, что мы пропускаем такие голы, как в сегодняшнем матче. "Лестер" умудрился выжить, поскольку мы были недостаточно эффективны. Они забили слишком лёгкие голы" - цитирует Клоппа BBC.

Смотрите также обзор матча "Лестер" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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