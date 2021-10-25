Клопп установил клубный рекорд "Ливерпуля"

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Клопп установил клубный рекорд "Ливерпуля"

Фото инстаграм "Ливерпуля" / Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп достиг отметки в 200 побед у руля "красных".

Юбилейным для немецкого наставника стал воскресный выигранный матч против "Манчестер Юнайтед" (5:0).

Клоппу потребовалась 331 игра, чтобы покорить вышеуказанный статистический показатель. Это новый рекорд клуба.

Действующий тренер "Ливерпуля" превзошёл достижение Кенни Далглиша, победившего с командой 200 раз в 333 встречах.

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