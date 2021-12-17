Клопп установил клубный рекорд "Ливерпуля"

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Клопп установил клубный рекорд "Ливерпуля"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз стал рекордсменом клуба, сообщает The Times.

Немец выиграл 150 матчей у руля "красных" в рамках АПЛ и сделал это быстрее всех тренеров в истории.

Клоппу потребовалось для указанного достижения 237 матчей, и он превзошёл результат Кенни Далглиша (249).

Не пропустите: "Ливерпуль" обновил клубный рекорд результативности. | http://soccernews.ru
Комментарии

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