Клопп установил клубный рекорд "Ливерпуля"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз стал рекордсменом клуба, сообщает The Times.

Немец выиграл 150 матчей у руля "красных" в рамках АПЛ и сделал это быстрее всех тренеров в истории.

Клоппу потребовалось для указанного достижения 237 матчей, и он превзошёл результат Кенни Далглиша (249).

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