Клопп установил рекорд "Ливерпуля" по победам в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал рекордсменом клуба.

Немецкий специалист вышел на чистое первое место в истории "красных" по числу побед в АПЛ.

Клопп выиграл 127 матчей из 196 в Премьер-лиге, превзойдя достижение Рафаэля Бенитеса (126 побед в 228 играх).

В тройку лучших по этому показателю также входит Жерар Улье (112 побед в 228 матчах), который умер в начале текущей недели.

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