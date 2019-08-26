Клопп в будущем готов взять годичный перерыв в тренерской карьере

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что, возможно, возьмет годичный отпуск после окончания срока действия контракта с мерсисайдцами. Об этом сообщает Kicker.

"Кто может сказать, как будет себя чувствовать через три года?. Если я пойму, что больше не могу продолжать - сделаю перерыв. За год мне нужно будет решить, что я буду делать в будущем", - сказал Клопп.

Напомним, специалист возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне Клопп привел команду к победе в Лиге чемпионов.

После трех туров АПЛ "Ливерпуль" с 9 баллами идет на 1 месте в турнирной таблице.

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