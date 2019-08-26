Клопп в будущем готов взять годичный перерыв в тренерской карьере

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп в будущем готов взять годичный перерыв в тренерской карьере

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что, возможно, возьмет годичный отпуск после окончания срока действия контракта с мерсисайдцами. Об этом сообщает Kicker.

"Кто может сказать, как будет себя чувствовать через три года?. Если я пойму, что больше не могу продолжать - сделаю перерыв. За год мне нужно будет решить, что я буду делать в будущем", - сказал Клопп.

Напомним, специалист возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне Клопп привел команду к победе в Лиге чемпионов.

После трех туров АПЛ "Ливерпуль" с 9 баллами идет на 1 месте в турнирной таблице.

Не пропустите: Клопп назвал единственный недостаток Обамеянга| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А

"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 7
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
4 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
10 Борнмут Борнмут 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов